BIG UP, palestra di arrampicata di Madonna dell'Olmo, compie un anno.

Oggi 30 novembre Boulder contest per tutti con gare a partire dalle 14, per tutte le età e tutti i livelli. SEguiranno le finali amatori e top e le premiazioni, davvero ricche, con premi fino a 500 euro.

Per tutto il pomeriggio in palestra saranno presenti gli alpini, che seguiranno i bambini più piccoli e li guideranno nel gioco dell'arrampicata sportiva, un'attività sempre più amata e costantemente in crescita.