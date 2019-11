Spettacolo di colori in piazza Galimberti: ecco chi ha reso possibile il bellissimo progetto Viva Vittoria a Cuneo

Hanno lavorato per mesi, coordinando tutto dal quartier generale di via Monsignor Peano, a Cuneo, dove sono arrivati gli oltre 15mila quadrotti di lana da 50cm per 50, assemblati poi insieme per formare una coperta di un metro per un metro.

Lì sono state unite da una quinta donna, con un simbolico filo rosso.

Sono le volontarie e i volontari della Caritas e della san Vincenzo de Paoli. Oltre a Mai più sole e tante altre realtà che si occupano di donne sul territorio. E sono riusciti a realizzare uno degli eventi più belli mai ospitati in piazza Galimberti, che è diventata uno straordinario mosaico di colori e di energia, quelle delle donne per le donne.

Le coperte, lo ricordiamo, sono in vendita con un'offerta minima di 20 euro. I soldi serviranno a sostenere i progetti delle due associazioni promotrici a favore di donne in difficoltà e vittime di violenza. Sono tante, molte più di quanto si creda. E vanno aiutate.

Questo è il grande fine di un'opera che ha coinvolto migliaia di donne di tutta la provincia, dell'intero Piemonte e anche delle vicine Liguria e Lombardia. Un'opera relazionale di oltre 3000 metri quadrati, che ha regalato un colpo d'occhio di impareggiabile bellezza in città. E che merita di concretizzarsi in un aiuto concreto.