In Valle Bronda reti Tim assenti da sabato 23 novembre. Intanto la bolletta è arrivata puntuale

Egregio Direttore,

con la presente per informarla di un’incresciosa situazione che si sta verificando in Valle Bronda, e nello specifico nei Comuni di Pagno e Brondello, dove da sabato 23 novembre siamo senza servizio telefonico da rete fissa e mobile di Tim.



Abbiamo gli uffici postali bloccati perché manca la linea Internet, la farmacia di Pagno non può consentire il pagamento delle medicine con la carta di credito! "Usque tandem Tim" dovremo attendere il ripristino delle linee!



Per contattare il 187 bisogna andare a Saluzzo e quando il sistema risponde veniamo investiti dalla pubblicità prima ancora di poter digitare le varie opzioni! Parlare con qualcuno? Mai! Solo voci registrate!



Seguendo la procedura ci viene risposto che stanno intervenendo! Speriamo che gli eventuale pezzi di ricambio non arrivino dalla Cina!

Ironia della sorte, giovedì 28 ci è arrivata puntuale la bolletta della Tim!



Costanzo Morello,

Brondello