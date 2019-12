Cuneo, la Lipu annuncia la riapertura del suo Giardino Naturale, devastato dal maltempo

La nevicata del 15 novembre ha messo in ginocchio il Giardino Naturale che la sezione di Cuneo della Lipu conduce in viale degli Angeli, causando danni tali da richiederne la chiusura temporanea al pubblico per ragioni di sicurezza.



Molti alberi si sono spezzati completamente, altri hanno avuto danni alle punte, altri a rami di grandi dimensioni, mentre sono state poche le piante risparmiate dal maltempo.



Pur nella straordinarietà dell'evento, la Lipu cuneese ha raccolto le forze e grazie all’aiuto dei tanti volontari, soci e amici – che hanno lavorato con motoseghe e attrezzature varie per rendere il giardino nuovamente accessibile – annuncia la riapertura dello spazio naturalistico per il prossimo 7 dicembre.



Sono state tagliate le piante pericolanti, i rami, le fronde e giorno dopo giorno tutte le ramaglie sono state depositate all'esterno del giardino

Anche il Comune di Cuneo, mediante il geometra Giovanni Rossaro, ha dato un grande supporto all’associazione, impegnandosi a eliminare il materiale derivante da questa straordinaria manutenzione.



Dall’associazione giunge "un ringraziamento a tutti per quanto hanno prodotto in questi giorni e a quanti continuano ad adoperarsi affinché il Lipu Cuneo Giardino Naturale rimanga sempre un punto di riferimento per coloro che ne apprezzano la bellezza e l’importanza dell'ambiente".



DUE APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Ricordiamo brevemente quali saranno i prossimi momenti aperti al pubblico organizzati presso il Giardino naturale di viale Angeli.



- Dalle ore 15 di sabato 7 dicembre e di domenica 8 dicembre il Giardino sarà aperto in occasione dell'evento nazionale della Lipu "Un Natale per la Natura": confezioni di lenticchie, pasta e vino, nati dalla buona agricoltura, saranno offerte in cambio di un contributo per le attività della Lipu a tutela della natura e degli animali (recupero di fauna selvatica, attività di conservazione nelle 25 oasi e riserve naturali, attività di educazione ambientale rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole).

Nel corso dei due pomeriggi i volontari Lipu saranno inoltre a disposizione per fornire utili informazioni su come aiutare i piccoli uccelli che vivono nell'ambiente urbano a superare la stagione invernale, con dimostrazioni pratiche sull'utilizzo delle mangiatoie e suggerimenti per la scelta dei diversi tipi di mangimi.

Saranno anche controllati alcuni nidi artificiali collocati sugli alberi del Giardino per verificarne l'utilizzo e comprendere da quale specie sono stati occupati durante la trascorsa fase di nidificazione.



- Dalle ore 15 di sabato 21 dicembre tutti i bambini sono invitati al Giardino per addobbare un albero di Natale speciale per gli uccelli. Questo albero veramente speciale verrà decorato con palline di mangime, piccole ghirlande di arachidi, biscotti vecchi, noci, frutta secca... e sarà collocato in un angolo del Giardino, dove i nostri amici alati potranno andare a nutrirsi in tutta tranquillità.