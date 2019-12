Il maltempo non ferma la festa dei Vigili del Fuoco: a Cuneo dimostrazioni e simulazioni per celebrare Santa Barbara

L'allestimento dei mezzi in arrivo dal Comando provinciale, questa mattina in via Roma a Cuneo

Avranno inizio a minuti, alle ore 9, per proseguire sino alle ore 16 di oggi, domenica 1° dicembre, gli eventi che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco organizza a Cuneo in occasione della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo.



L’appuntamento è in via Roma, dove gli uomini del Comando terranno varie dimostrazioni sulla loro attività. Tra queste i saggi previsti dalle 11 alle 12 e dalle 14:30 alle 15:30, con lo spegnimento di una bombola Gpl, il salto nel telo, la simulazione di un incidente stradale e una dimostrazione del nucleo Cinofili.



Nell’arco di tutta la giornata possibilità di provare un percorso di addestramento in ambienti confinati. Saranno esposti mezzi e attrezzature per la difesa Nbcr (Nucleare – Batteriologica – Chimica – Radiologica).



Per i più piccoli "Pompieropoli", a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.



La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.