La magìa della neve sui monti della Granda, precipitazioni intense per tutta la giornata (FOTOGALLERY)

Neve scesa copiosa in mattinata e che proseguirà a cadere per tutta questa giornata domenicale, sull’arco delle montagne cuneesi. Dopo quelle registrate in mattinata, le precipitazioni annunciate per oggi, domenica 1° dicembre, sono ancora previste tra "forti", "abbondanti" e "consistenti" per tutto il pomeriggio e fino alla serata, quando, in orari diversi a seconda delle zone, è attesa un’attenuazione.

Nelle foto la coltre imbiancata caduta sui territori di Limone Piemonte, Prato Nevoso, Crissolo e Castelmagno.