Nuovi mezzi per il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Morozzo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Questo 2019 verrà ricordato come un anno di svolta per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Morozzo.

Dopo vent’anni di onorato servizio presso il nostro distaccamento la nostra autopompa serbatoio (Aps) 160 è infatti andata in pensione, lasciando il posto a un mezzo molto più recente e multifunzione: l’Aps EuroCity.

Questo mezzo ci è stato messo a disposizione dal Comando di Cuneo. Vogliamo ringraziare i Comuni del nostro territorio – Morozzo, Margarita, Montanera, Castelletto Stura e Rocca de’ Baldi –, che hanno finanziato le spese di riparazione del mezzo.



Ma le novità non sono finite qui per la caserma Vdf di Morozzo. Infatti, sempre quest’anno, grazie ai contributi della Fondazione Crc e della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi, abbiamo ottenuto 35mila euro, che verranno utilizzati per l’acquisto di un pick-up.



Un ringraziamento speciale va ai sindaci dei nostri Comuni, oltre che alle ditte morozzesi, l’officina Rossi Carlo e Figlio e il fabbro Paolo Panuele.



Ricordiamo inoltre che chi fosse interessato a entrare a far parte della nostra caserma può contattare il capo distaccamento Andrea Lapalorcia Andrea e il vice Danilo Curetti ai seguenti numeri: 347/9467993 e 333/9332570, oppure scrivere una mail all’indirizzo vvfmorozzo@libero.it.

Il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Morozzo