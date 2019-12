Roccaforte Mondovì, il municipio si rifà il look: edificio chiuso per lavori di ristrutturazione

"Il Comune di Roccaforte Mondovì informa i cittadini che, per ragioni di sicurezza, si è reso necessario disporre la chiusura della sede municipale lunedì 2 dicembre 2019 in occasione di lavori di ristrutturazione" .

"Si tratta - spiega il sindaco, Paolo Bongiovanni - di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico del municipio, finanziati in parte con il "Bando Energia" della Regione Piemonte per i Comuni inferiori ai 5mila abitanti, in parte da GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e, per la restante porzione, con fondi comunali".