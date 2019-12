Saluzzo, la cheraschese Dimar inaugura il grande parco commerciale dell’area Pignari

Apre domani lunedì 2 dicembre il grande parco commerciale, in via Lattanzi 29, nell’area Pignari (tecnicamente indicato come L2) realizzato dal gruppo Dimar Spa di Roreto di Cherasco, società operante nella grande distribuzione organizzata, che fa capo a Giuseppe e Luciano Revello.

Dodicimila metri quadrati complessivi e per ora, in attesa del terzo, due blocchi commerciali. L’area più estesa, circa 3.000 mq è occupata da un punto vendita del gruppo a insegna "Mercatò Extra", con al piano superiore un’ area di parcheggio di circa 6.500 metri quadrati.

E’ un nuovo punto vendita Mercatò a Saluzzo, che si differenzia da quello di via Circonvallazione per dimensione e proposta commerciale più vaste, in particolare riguardo ai freschi.

Una settantina i nuovi assunti, afferma la direzione commerciale di Cherasco, alcuni trasferiti dal primo Mercatò di via Circonvallazione, che comunque continuerà l’attività. Il punto sarà aperto tutti i giorni della settimana.

Nel centro oltre al super store, aprono sei attività occupanti una superficie compresa tra i 500 e i 1.000 metri. Le insegne sono le seguenti Calliope, Scarpe & Scarpe, Acqua e Sapone, Guercio-Bricook Fai da te, Arcaplanet e Happy Casa.

Per raggiungere l’area commerciale si può transitare da via Pignari o attraverso la circonvallazione, in attesa dell’ultima opera di urbanizzazione da completare, in base alla convenzione firmata col Comune di Saluzzo nel 2014 e in alternativa alla prima ipotesi: il sottopasso (sotto la ferrovia) che avrebbe collegato l’area con via don Soleri. Era stata sospesa dalla Commissione urbanistica e dal Consiglio comunale per valutazioni rispetto a una maggior funzionalità.

Si sta lavorando al progetto di collegamento di via Savigliano all’area Pignari, attraverso l’ampliamento del sottopasso Roggero. L'opera dovrebbe attuarsi entro il 2020.

Ecco le insegne del Centro Commerciale:

Calliope, negozio di abbigliamento, che propone nel fast fashion un gusto tutto italiano con collezione dal sapore internazionale.

Arcaplanet: è la catena di Pet Store leader in Italia, specializzata in pet food&care: dall’ accoglienza di un cucciolo alla cura di un animale anziano.

Acqua e Sapone:presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi e’ la più grande catena della bellezza e dell’igiene.

Maxi Happycasa: un mondo per la casa con elevato rapporto qualità/prezzo e un’attenzione particolare ai trend del momento.

Scarpe e Scarpe: un’azienda italiana protagonista nel mercato nazionale con oltre 140 punti vendita e 2000 collaboratori su tutto il territorio.

BricoOk - Guercio azienda italiana specializzata nel settore habitat, bricolage e fai da te il cui catalogo spazia in diversi settori merceologici: dalla ferramenta alla decorazione.