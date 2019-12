Sbuffi di vapore lungo la Ferrovia del Tanaro: tra una settimana arriva il treno di Natale

"Trentacinque chilometri tra montagne che profumano di mare, da Ceva ad Ormea, per un passato che ritorna presente grazie alle caratteristiche carrozze 'Centoporte'", dichiarano gli organizzatori, che possono già oggi celebrare il successo dell'iniziativa.

Questo l'itinerario previsto: "Domenica 8 dicembre i passeggeri lasceranno la stazione di Ceva in direzione di Nucetto prima (per una sosta al Museo Ferroviario e al Museo Storico dell'Alta Valle Tanaro, ndr) e di Ormea poi, che per l'occasione ospiterà mostre fotografiche, mercatini di Natale, animazioni per i più piccoli e accompagnamenti musicali a tema. Una giornata di festa, di condivisione e di promozione territoriale, resa possibile dal sostegno della Regione Piemonte e dal coordinamento esercitato dall'associazione 'D'Acqua e di Ferro', referente di tutti i convogli storici realizzati quest'anno".