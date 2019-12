Alba, auto va a fuoco in corso Unità d’Italia

Toccherà agli uomini del locale Comando Carabinieri, intervenuti sul posto al fianco dei vigili del fuoco del Distaccamento langarolo, accertare le cause per le quali nella serata di ieri, sabato 30 novembre, un’auto è andata a fuoco al civico 64 di corso d’Unità d’Italia ad Alba, in un parcheggio nei pressi dell’Hotel Medea.

Il fatto è accaduto quando erano passate da poco le ore 22. I Vigili del Fuoco hanno prontamente spento le fiamme che in poco tempo avevano avvolto il veicolo, mettendo in sicurezza la zona.