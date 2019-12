Incontro e aperitivo con l'autore a Chiusa Pesio: ospite Paola Gula con il suo "Favola imbandita"

Venerdì 13 dicembre presso la Biblioteca Civica E. Alberione di Chiusa di Pesio si terrà la presentazione del libro “Favola imbandita” di Paola Gula.

Paola, critica enogastronomica, collabora con guide di ristoranti e testate giornalistiche.

Rosalinda è un’agguerrita giornalista del settore enogastronomico, addirittura temuta, nella sua realtà piemontese, per il coraggio dei suoi pezzi, firmati Ross. Roberto Servieri, il potente e affascinante direttore della più influente rivista d’Italia, l’ha notata, ne ha apprezzato il talento, la grinta e l’intelligenza e ha deciso che Ross deve far parte del suo staff milanese.

La proposta di Roberto giunge a Ross come una valanga e la pone di fronte a un bivio: è eccitata di lasciare il lavoro di provincia, di cui è innamorata, ma che non la rende più felice, tuttavia l’idea di affrontare una nuova sfida in cui rischia di mettere in gioco la sua carriera, le sue convinzioni e tutta la sua vita la spaventa. L’esitazione dura poco. Ross, consigliata dai due formidabili amici del cuore, si lancia nell’avventura e va a Milano. Però protegge il suo segreto, a Cuneo, dove vive, assumendo una seconda identità, nella quale l’energica e determinata Ross lascia il posto alla dolce e sentimentale Linda. Il gioco degli equivoci comincia così a generare onde sempre più intricate, buffe e a tratti sconvolgenti, nella vita di Rosalinda, che in veste di Ross deve destreggiarsi fra gli assalti amorosi del seducente Roberto, il boss di Milano, e fronteggiare, nei panni di Linda, quelli dell’aitante Ale, istruttore di nuoto. Dentro la cornice di un Piemonte poco conosciuto, tra vini, formaggi, libri, ristoranti e qualche risata, fra colpi di scena degni di giallo e un finale inaspettato, si dipana l’avventura di una agguerrita giornalista dalla doppia vita.

