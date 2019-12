La Morra, concerto spettacolo del Coro Stella Alpina celebra i primi cinque anni di Unesco

Il programma “RI-conosci l’Unesco in Piemonte” continua con un omaggio al comune patrimonio immateriale in sinergia col Coro Stella Alpina di Alba.



“C’è qualcosa di nuovo”, è il titolo del concerto-spettacolo per celebrare il quinto anniversario della proclamazione a Patrimonio dell’Umanità dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 50° sito italiano riconosciuto dall’Unesco.



Lo spettacolo, attraverso i canti tradizionali della nostra terra, interpretati dal Coro Stella Alpina di Alba, compie una carrellata su “ij dì ‘d marca” vale a dire, sulle cadenze dei lavori, le ricorrenze, le feste, che da sempre hanno scandito i ritmi della vita sulle nostre colline.



A corredo dei canti, e a rinfrescare ricordi, brani scelti dalle opere di Fenoglio, Pavese, Arpino, Piccinelli e altri ancora che completeranno il racconto proposto. Un racconto che ci aiuterà a riscoprire l’esistenza di tutto un mondo che ha saputo conservare nel suo intimo, i valori, gli aspetti di una civiltà contadina, armonizzandoli con le nuove realtà che si sono andate affermando.



L’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 21 nel salone di piazza Vittorio Emanuele II.