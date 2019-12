Vincere il cancro, una sfida possibile: tra nuovi percorsi di cura e farmaci innovativi

Martedì 10 dicembre, alle ore 18 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo, è in programma un incontro organizzato dall'Associazione Pre.zio.sa. Prevenzione Promozione Salute, sodalizio nato con lo scopo di sensibilizzare, formare ed educare cittadini e istituzioni sugli importanti temi della salute.



L'incontro verterà sulle nuove frontiere della lotta al tumore, oggi il 54% degli uomini e il 63% delle donne colpiti dal cancro sconfiggono la malattia. In un ventennio la sopravvivenza è aumentata. Un obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione, ad armi sempre più efficaci come i farmaci innovativi, i nuovi percorsi di cura, l'oncologia di precisione.



Se ne parlerà con il dott. Corrado Bedogni, direttore generale Aso S. Croce e Carle, il dott. Marco Carlo Merlano, direttore dell’Oncologia Medica Aso S. Croce e Carle. il professor Massimo Di Maio, direttore Scdu Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la dottoressa Cristina Granetto, dirigente medico di oncologia dell’Aso S. Croce e Carle e con il dottor Luigi Salvatico, presidente del comitato etico interaziendale Asl Cn1 e Aso S. Croce. Modera la giornalista Daniela Bianco.

L'iniziativa vanta il patrocinio del Comune di Cuneo, dell'Aso S.Croce e Carle e dell'Ordine dei Medici della Provincia di Cuneo.