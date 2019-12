"Piantare alberi per salvare la Terra", a lezione di cambiamenti climatici dagli alunni dell’Agrario di Mondovì

Lo scorso 21 novembre, presso il centro diurno L'Alveare, si è svolto l'evento "La festa degli alberi", organizzato dal Comizio Agrario di Mondovì e durante il quale gli alunni della classe 5ª A dell'Istituto Tecnico Agrario di Mondovì hanno esposto agli ospiti del centro, ai compagni della classe 4ª e ai bambini delle scuole elementari la loro presentazione "Piantare alberi per salvare la Terra".



Nello specifico, allieve e allievi hanno segnalato l’importanza degli alberi per il nostro ecosistema: fotosintesi, cambiamenti climatici, inquinamento e soprattutto l’importanza degli alberi per il paesaggio e per la società.



Il dirigente scolastico dell’Istituto “Giolitti-Bellisario” di Mondovì, Donatella Garello, ringrazia il Comizio Agrario per l’invito e il centro diurno L'Alveare per l'ospitalità e la condivisione della giornata.