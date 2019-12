Bra, il restyling dell’area sportiva della Madonna dei Fiori visto dal drone di Tino Gerbaldo

Nel cielo braidese non solo tramonti instagrammabili e luci di Natale, ma anche droni in grado di effettuare foto molto suggestive.

È il caso dell’area sportiva della Madonna dei Fiori, recentemente sottoposta a restyling e diventata un vero e proprio punto di riferimento anche dall’alto, come dimostrano gli scatti di Tino Gerbaldo.

A farci credere che non si tratti di un mero scenario utopistico, ma di una realtà che parla di vocazione sportiva dell’intera città, sono i commenti sui social, che attestano la bontà di un progetto tanto caro all’Amministrazione comunale, che non finisce qui.

Intanto, grazie agli importanti interventi di adeguamento, è già possibile godere non solo del campo sintetico e della pista di atletica in mezzo al verde della natura, ma di opportunità per tutti coloro che abbracciano la cultura dello sport e per i giovani talenti in erba che potranno sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Un investimento di fondamentale importanza, perché lo sport è vita.