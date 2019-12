Bra, lo spettacolo delle luci di Natale ha avuto inizio

Via Cavour

Quando il Natale chiama, Bra risponde. Chiunque abbia messo il naso fuori casa nella serata di sabato 30 novembre ha potuto godere di uno spettacolo di grande intensità. Da via Cavour a piazza Carlo Alberto, fino alla zona della Rocca e alle vie del centro, grazie agli addobbi luminosi per strada, si respira già aria di festa.

Non solo luci accese, ma anche un grande albero d’argento protagonista in via Principi di Piemonte, che potremo ammirare sia di giorno, che di notte.

Entusiasmo e tante stelle luminose pronte ad accendersi anche sui balconi delle abitazioni nei prossimi giorni per scaldare i cuori dei bambini e di tutti coloro che sapranno aprirlo al messaggio di letizia che il Natale porta con sé.

Grazie alle autorità comunali ed ai partner che ogni anno regalano una bellissima cornice in occasione delle festività più attese. Ed è proprio la collaborazione tra istituzioni, Confcommercio, Confartigianato, aziende e comitati di quartiere che consente risultati vincenti e così immediati.

Bello l’albero, belle le luci: bravi tutti. Passeggiare per Bra sarà ancora più emozionante, perché l’atmosfera che si crea nel mese di dicembre è davvero magica, quanto basta da garantire la giusta prospettiva per le foto da postare su Instagram.