Cuneo, futuro da città universitaria? "Proficuo" e a "lieto fine" l'incontro tra Consulta giovanile e giovani dei Salesiani

Un sabato 30 novembre davvero impegnativo per la Consulta giovanile di Cuneo, impeganta in due diversi appuntamenti al mattino e al pomeriggio.

Se nel secondo incontro alcuni membri della Consulta hanno partecipato alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare che ha coinvolto diversi supermercati della città - "perché consapevoli di come ciascuno possa donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà", come si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell'organo - , l'appuntamento della mattina ha visto presidente e segretario incontrare i giovani universitari dei Salesiani.

Nell'incontro, durato circa un'ora, è stata presentata la Consulta nella propria composizione e nel proprio funzionamento ed è stato esplicitato il desiderio dell'organo di rendere Cuneo una città più attenta alla presenza di giovani universitari, permettendo anche un loro incontro più proficuo con le realtà lavorative del territorio.

"L'incontro di sabato con i giovani dei Salesiani è stato non solo positivo ma anche costruttivo per la consulta - ha assicurato il presidente Pietro Carluzzo - . Ci è stata data la possibilità di raccontare quale sia il nostro punto di vista sui giovani e quali vogliono essere i nostri obiettivi; è stato un dialogo interessante che ha portato ad un piacevole lieto fine perché anche i salesiani han deciso di voler prendere parte insieme a noi a questa mission".