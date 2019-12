Fossano: la pioggia non ferma l’accensione delle luminarie. Il programma delle manifestazioni natalizie

La pioggia che è caduta incessantemente nel pomeriggio di ieri, domenica 1 dicembre, non ha fermato né il mercatino dei bambini, né la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie.

“Il primo grazie va a Infossano e Ascom perché anche quest'anno ci regalano un Natale magico realizzando, assieme alla Proloco a cui va il secondo ringraziamento, un ricco calendario di eventi. Grazie poi a Fondazione Crf e Crf per esserci sempre e non fare mai mancare l'appoggio all'amministrazione e alla città così come numerosi sponsor privati. Grazie all'Arrigo Boito per l'accompagnamento musicale e per ultimo ma non di certo meno importanti, anzi, la cittadinanza per la ricca partecipazione malgrado la pioggia" ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone a nome suo e dell’amministrazione della città.

Domenica prossima, 8 dicembre alle ore 18, si illuminerà anche il Natale di Cussanio con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale.

Per quanto riguarda l’animazione natalizia domenica 8 dicembre, in Cattedrale, inizia la Mostra dei presepi e alberi di Natale delle scuole fossanesi. Nel pomeriggio, ore 15, Passeggiata Natalizia con punti ristoro e gadget per le vie cittadine (Iscrizione 5 euro, il ricavato sarà devoluto alle scuole fossanesi). Ore 17 arrivo in piazza 27 Marzo 1861 (detta "piazza delle uova") per l'accensione dell'Albero di Natale realizzato da Pro Loco Fossano. Distribuzione di bevande calde e per i più piccoli giri sulla Slitta degli Elfi, gli aiutanti di Babbo Natale. Scarica la locandina Natale con la Pro Loco.

In piazza Manfredi, animazione musicale con il cantante e imitatore Pino Colucci, flashmob di danza e simpatiche mascotte natalizie per divertenti giochi fotografici.



Sempre domenica 8 dicembre, dalle ore 14 alle 18.30, al Centro Equitazione Disabili di via della Cartiera, Presepe Vivente e Antichi Mestieri. Partecipa il Coro Gruppo ANA di Cervere.



Domenica 15 dicembre, durante la giornata, Antichi Mestieri lungo via Garibaldi in collaborazione con l'associazione SerenArte. In piazza 27 Marzo 1861 (detta "piazza delle uova"), pranzo con polenta no stop per tutti (polenta con sugo e salsiccia, acqua o vino, 7 euro). Alle ore 15 Babbo Natale arriva sulla sua slitta. Consegna delle letterine dei bambini e foto insieme a Santa Claus, giri sulla Slitta degli Elfi. Durante il pomeriggio bevande calde offerte dalla Pro Loco. Scarica la locandina Natale con la Pro Loco.



Domenica 22 dicembre, nel pomeriggio, in piazza 27 Marzo 1861 (detta "piazza delle uova"), animazione A.C.R. delle parrocchie fossanesi e distribuzione di bevande calde. Per i più piccoli giri sulla Slitta degli Elfi. Durante il pomeriggio, premiazione Mostra dei presepi e alberi di Natale. Scarica la locandina Natale con la Pro Loco.



Martedì 24 dicembre, ore 23.15, Presepe Vivente Rinascimentale con letture e canti natalizi in Cattedrale.

Per quanto riguarda gli intrattenimenti musicali durante il periodo delle feste, la Fondazione Fossano Musica propone i saggi natalizi dei suoi allievi. Tanti gli appuntamenti previsti, il calendario è disponibile su www.imbaravalle.it.



Giovedì 5 dicembre, ore 21, al Teatro I Portici di Fossano, concerto spettacolo a favore dell'Avis locale Le note del cuore con Raffaella Buzzi e regia di Federica Faccaro. Un concerto di Natale atipico, che si svilupperà attraverso brani della musica italiana e internazionale. Info e prenotazioni: tel. 333 476 5631 - e-mail: avis.fossano@libero.it.

Domenica 8 dicembre, ore 17, al teatro dei Battuti Bianchi (largo Camilla Bonardi) di Fossano, esibizione del Coro degli afasici di ALICE Cuneo. Un concerto per Natale e per "rinascere", nel quale una trentina di coristi si esibiranno accompagnati dai musicisti di Fondazione Fossano Musica. Coristi, sui generis, si potrebbe dire, ambasciatori di speranza, di cura e di gioia. Vai alla locandina.

Sabato 21 dicembre, ore 21, alla chiesa dei Frati Cappuccini, 27° Concerto d'Inverno, tradizionale esibizione del coro CAI Albino Bonavita. Ospiti il coro femminile La Ginestra di Savona e il coro La Cevitou di Monterosso Grana. Ingresso libero.

Domenica 22 dicembre, ore 17, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate di via Marconi a Fossano, Orchestra FFM Classica in concerto. Dirige il Maestro Julius Kalmar. Ingresso libero.

Anche arte e cultura non saranno dimenticati in questo programma natalizio. Dall'8 dicembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.30, e il sabato e domenica, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 19.30, alla chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio, Arte a Natale, esposizione di opere d’arte, e Mostra di Presepi realizzati dall'artista Elsa Pinta. Ingresso libero. Inaugurazione domenica 8 dicembre alle ore 16. Scarica il depliant della Mostra di Presepi.

Sabato 14 dicembre, ore 15.30, presso la sede Unitre in via Salita al Castello, La pittura del Natale è musica, colori e note per penetrare all’interno della magica e autentica atmosfera del Natale nei dipinti. Presenta Remigio Menarello.

Domenica 15 dicembre, presso la chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio a Fossano, Mostra di Artigianato Locale. Le bancarelle saranno presenti per tutto il giorno a partire dalle ore 9. Ingresso libero.

Mercoledì 11 e 18 dicembre, poi, ci sarà il mercato cittadino per tutto il giorno e i negozi resteranno aperti la domenica fino al 22 dicembre. Mercato straordinario domenica 15 dicembre, per tutto il giorno in via Roma, e domenica 22 dicembre, in viale Alpi.

Sabato 14 dicembre, ore 16.15, al Castello degli Acaia, Un Natale di Racconti. Una contastorie accoglie i bambini con le sue magiche storie di Natale. Dalla sua grande valigia escono libri, storie, racconti e un misterioso pacchetto che sembra un regalo! Per bambini dai 3 agli 8 anni.

Domenica 22 dicembre sesta edizione del Trail del Pescatore. Due i percorsi: passeggiata e corsa libera family da 10 km, competitiva da 18 o 27 km. Info e iscrizioni: www.traildelpescatore.it

Al Centro Diurno Il Mosaico di via San Bernardo 10, apertura straordinaria dei laboratori, esposizione di lavori artigianali e presentazione della mostra Io sono me di Paolo Barge. Inaugurazione venerdì 13 dicembre alle ore 17.30. Apertura il 14 e 15 dicembre dalle ore 16 alle 19. Vai alla locandina.