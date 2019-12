Gli studenti di Ceva scoprono il Castello Rosso e la sua affascinante storia

"Un momento di divulgazione didattica - raccontano gli organizzatori - di cui beneficeranno le classi del triennio in Costruzioni, Ambiente e Territorio del 'Baruffi' di Ceva (referenti i professori Lorella Franco e Michele Cocca ), che avranno altresì la possibilità di prendere parte a operazioni di rilievo strumentale e di restituzione grafica. Accattivanti ed eterogenei, inoltre, gli argomenti che Sebastiano Carrara (presidente della Delegazione di Cuneo dell'Istituto Italiano dei Castelli) e Luca Finco (ricercatore del Politecnico di Torino, dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) affronteranno nelle prime due lezioni in aula: dal Marchesato di Ceva quale esempio di sistema fortificato di un territorio, alla fondazione e all'evoluzione del Castello Rosso; dall'analisi del bene architettonico stesso, all'inquadramento cartografico e al rilievo geometrico" .

L'iniziativa troverà il suo epilogo naturale in primavera, per mezzo di una giornata-studio nel castello, durante la quale saranno illustrati gli elaborati degli studenti e si analizzeranno parimenti i dati rilevati con l'indagine in situ. Per informazioni, inviare una mail all'indirizzo dacquaediferro@gmail.com.