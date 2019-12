Psicanalista e scrittore di successo, Paolo Crepet ospite della Fondazione Mirafiore per parlare di libertà

Il prossimo appuntamento alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba è con Paolo Crepet, che venerdì 6 dicembre, alle ore 19, terrà un incontro dal titolo "La libertà".

Psicanalista e scrittore, negli anni ha affrontato alcuni temi fondanti dell’umano: la passione, l’amore, il coraggio, la felicità…, ed è ora arrivato alla riflessione più profonda, quella sul concetto di LIBERTÁ che sta appunto al centro del suo ultimo libro, appena uscito per Mondadori.

La libertà per Crepet non è un qualcosa che si può toccare o vedere, bensì un impulso – a volte appena percettibile, a volte prorompente – presente in ognuno di noi e capace di aprire porte e dischiudere casseforti, sollevare tappeti impolverati, agitare venti imprevisti, sfidare rassicuranti quotidianità. La libertà, ci dice, è quel sentimento che ti prende quando c’è una soglia da attraversare, con uno stato d’animo in cui convivono timore e coraggio, paura di abbandonare ciò che si conosce e attrazione irresistibile verso l’ignoto.

In quanto intima consapevolezza di poter fare, bramosia, miraggio, anelito, visione, la libertà può trovarsi ovunque, anche nei luoghi più impensati: in un carcere, in un convento di clausura, in una stanza d’ospedale, in una sala da concerto, in un laboratorio scientifico, in un centro di accoglienza per migranti. Lo testimoniano le biografie delle persone scelte da Crepet come compagni e guide in questo itinerario esplorativo, poiché ognuna ha saputo conquistare, nel duro confronto con le leggi e le regole della tradizione e del presente, un proprio spazio di libertà in cui coltivare un’idea di futuro e speranza. La partecipazione è, come sempre, gratuita.