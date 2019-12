Raffaella Buzzi in concerto per l’Avis Fossano

Grande appuntamento al Teatro I PORTCI giovedì 5 dicembre ore 21: concerto-spettacolo “LE NOTE DEl CUORE” con RAFFAELLA BUZZI per la regia di FEDERICA FACCARO.

Sarà un concerto di Natale ma senza le tipiche canzoni natalizie, che si svilupperà attraverso brani della musica italiana e internazionale per raccontare affetti, amicizia, solidarietà, generosità, famiglia…

Diplomata al conservatorio Ghedini, Raffaella Buzzi è docente di canto moderno. Cantante dall’età di vent’anni, non ha mai abbandonato la passione musicale che la vedeva impegnata nella danza fin da bambina. Ha perfezionato il canto con il maestro Antonio Juvarra e, dopo esperienze pop e rock che l’hanno vista esibirsi in trasmissioni televisive come “Help”, condotta da Red Ronny, e collaborazioni con artisti come Mario Rosini, si è appassionata alle affascinanti melodie del Fado portoghese. Decisivi, a questo proposito, il suo incontro con la grande artista portoghese Dulce Pontes e la sua collaborazione con il chitarrista e amico Luca Allievi. Il suo bisogno di esprimersi l’ha spinta anche a coltivare la passione per il teatro ed a frequentare corsi e match di improvvisazione teatrale; attualmente collabora come cantante-attrice in spettacoli teatral-musicali con la regista astigiana Federica Faccaro. Un percorso artistico, il suo, ma anche spirituale, che si arricchisce sempre di più come una vera esperienza di vita. Raffaella di sé dice: “E’ ricercando le radici che mi spoglio di ogni meccanicismo e di ogni ipocrisia vocale. Cantare veramente è un’instancabile ricerca spirituale che mi accompagnerà fino a quando avrò voce”.

Il concerto-spettacolo la vedrà accompagnata da una band di eccezione con musicisti nuovi all’ascolto per il panorama fossanese e con altri ospiti, per una serata davvero ricca di suggestioni.

Prenotazioni presso sede AVIS Fossano (Via Roma, 94 nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 20,45 alle ore 22,00) con PRELAZIONE SOCI fino al 27/11 e successivamente FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 0172/634080, 333/4765631, 339/7999782, mail:avis.fossano@libero.it