Savigliano, oltre mille persone per “Ri-Partyamo”, l’evento dei giovani per i giovani

Oltre mille partecipanti all’evento “Ri-Partyamo” organizzato dalla Consulta Giovani Savigliano.

L’iniziativa che riprendere l’annullato evento di Occitoberfest, si è svolta con successo sabato 30 novembre sotto l’ala polifunzionale della città.Sul palco tanti artisti saviglianesi: Shame, Macs, Monkey Sound, Macs, Durando, Baz&Panna. Rivelato anche l’ospite “segreto” della serata: Loomy.

“Ci terrei a ringraziare tutti i nostri sponsor che hanno dato una mano nell'organizzazione dell'evento, tutti gli artisti che si sono alternati sul palco, 50's Ristoburger, Oasi del gelato e Domito che ci hanno assistito nel momento della cena e il Comune di Savigliano - commenta il presidente della Consulta Giovani, Filippo Mulassano - In maniera particolare però vorrei fare un plauso a tutti i miei compagni della Consulta Giovani Savigliano perché hanno dimostrato di credere davvero in ciò che facciamo e hanno speso un impegno enorme per "Ri-partyamo", anche dopo l'annullamento di Occitoberfest, che forse avrebbe tolto un po’ di motivazioni a chiunque. Per me essere presidente di ragazzi così è soltanto un onore”.