Per Capodanno? Ricchi premi, cotillons ed un... viaggio con la Polaris di Bagnolo Piemonte e Revello

Capodanno è indubbiamente la notte più festosa dell’anno. Serve a buttarsi virtualmente alle spalle tutto ciò che di poco positivo ci ha portato l’anno vecchio e ad inanellare riti di buon auspicio verso un anno nuovo ancora di là da venire e tutto da scoprire, con la speranza dia migliore di quello appena concluso.

Una notte che merita di essere vissuta intensamente, in casa o altrove, magari attingendo alle variopinte proposte della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello,

Dal 30 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020: Capodanno in Costa azzurra

Dopo l’imbarco dei passeggeri e la loro sistemazione in cabina a bordo della Corsica Ferries e la cena servita al tavolo il 30 si partirà alla Volta di Nizza dove si arriverà all’alba del 31 per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con il Cenone con Veglione di Capodanno. Alle 12.30 del 1 gennaio si parte per fare ritorno a casa. Arrivo a Savona alle 17.

La quota di partecipazione è fissata in 300 euro e comprende 2 pernottamenti, 2 prime colazioni, una cena servita al tavolo, un cenone con veglione, bevande ai pasti, accompagnatore e assicurazione medico/ bagaglio.

Dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020: Capodanno a Parigi

Arrivo a Parigi nel primo pomeriggio del 30 dicembre e visita della splendida Ville Lumière. Il 31 intera giornata dedicata alle visite di una delle Capitali più affascinanti del Mondo: con la sua caratteristica Tour Eiffel, Notre Dame, il Museo del Louvre, il Quartiere Latino e tante altre meraviglie. Cena libera e poi tutti a festeggiare l’arrivo del 2020. Il 1 gennaio giornata a disposizione per continuare a scoprire gli angoli più belli di Parigi o eventualmente provare l’emozione del Parco di Divertimenti Eurodisney. Alle ore 12 del 2 gennaio ripartenza per il ritorno in Patria.

La quota, fissata in 339 euro, comprende viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3-4 Stelle a Parigi con trattamento di mezza pensione, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio e transfer da e per i luoghi di carico e scarico.

Dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020: Capodanno in Umbria

Arrivo nel pomeriggio del 30 a Perugia. Visita della città, sede Universitaria, ricca di arte e storia, che ha nella fontana maggiore il suo simbolo. Il 31 partenza alla volta di Assisi, città Natale di san Francesco e Santa Chiara. Visita della città con la sua Basilica patriarcale di Santa Maria degli Angeli. Pranzo libero in corso di visite. Proseguimento per la visita libera di Spello. Passeggiata nel Borgo che conserva le vesti romane e rinascimentali. Rientro in hotel per il Cenone di Capodanno. Nel pomeriggio del 1 gennaio partenza per la visita di Gubbio, dove si può ammirare la Piazza dei Quaranta Martiri, il Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana, gli esterni del Palazzo dei Consoli e del Duomo. Dopo il rilascio delle camere, il 2 gennaio, partenza per Orvieto per la visita insieme al nostro accompagnatore di questo gioiello dell’arte etrusca e medievale passeggiando tra i vicoli, i palazzi signorili e le antiche case in tufo del centro storico, dominato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico della fastosa facciata, decorata di mosaici e sculture.

La quota, fissata in 459 euro, comprende viaggio in Bus GT, sistemazione in hotel 3 Stelle a Perugia o dintorni, trattamento di pensione completa con bevande (ad eccezione del pranzo del 31/12), Cenone di Capodanno con bevande comprese, visite come da programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore e transfer da e per i luoghi di carico e scarico.

Dal 30 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020: Capodanno in Toscana

Si arriva a Pisa nel primo pomeriggio per la visita della stupenda Piazza dei Miracoli di Pisa, patrimonio dell’Unesco. A seguire visita guidata del prezioso borgo di Bolgheri, e del famoso castello in mattoni rossi, così bello e perfetto da sembrare appena uscito da un libro di fiabe per bambini. Sistemazione in agriturismo, Dopo la colazione del 31 visita guidata di Volterra, particolarmente conosciuta per le sue origini etrusche. Nel pomeriggio tempo libero per lasciarsi trasportare dalla magia senza tempo che avvolge la città prima del Cenone di capodanno. Si riparte il 1 gennaio.

La quota, fissata in 520 euro, comprende viaggio in pullman G.T., accompagnatore, trattamento di pensione completa in agriturismo, bevande ai pasti (acqua e vino), Cenone di Capodanno, visite guidate con guide locali e assicurazione medico-bagaglio.

31 dicembre 2019: Cenone di Capodanno nelle Langhe o a Telecupole.

