Saluzzo, lezione conclusiva di "Tutti all'opera"

Si concluderà domani, martedì 3 dicembre alle 17.30 il corso "Tutti all’opera!,"promosso e organizzato dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e ospitato nei locali della Scuola di Apm di Saluzzo.

Oltre 40 i partecipanti all’iniziativa,divisa in sei appuntamenti, tutti dedicati all’opera in musica. Dopo un’introduzione generale a cura del responsabile del corso, il professor Diego Ponzo, nei vari incontri si è parlato della nascita dell’opera, attraverso un incontro dedicato all’Orfeo di Monteverdi tenuto da Paolo Cavallo.

Daniele Trucco è poi entrato nelle dinamiche del testo e della musica per spiegare i rapporti che sottostanno tra parola e arte dei suoni, con esempi dal vivo.

Stefano Baldi ha quindi raccontato Il flauto magico mozartiano, in tre versioni, anche cinematografiche.

Martedì 3 toccherà a Diego Ponzo concludere la trattazione, con una lezione sul teatro d’opera di Saluzzo nell’Ottocento.

Un’occasione per confrontarsi con un aspetto della storia locale Saluzzese, ma anche per conoscere il funzionamento dei piccoli teatri di provincia che nell’ottocento erano un punto di riferimento per la società del tempo.