Scrittori in città conquista anche gli alunni dell’Infanzia di Bene Vagienna

Piccoli lettori crescono, è proprio il caso di dirlo, anche grazie alle maestre dell’infanzia di Bene Vagienna. Il 14 novembre i piccoli dell’Infanzia sono stati all’incontro con l’illustratrice Nicoletta Bertelle, che presentava, nell’ambito di Scrittori in città, il libro “Il fiore del signor Moggi”.

L’illustratrice ha incantato tutti, grazie ad una serie di attività grafiche che hanno coinvolto i piccini, che si sono poi detti entusiasti delle tante “magie” vissute, attraverso i colori, i personaggi e il racconto. Il libro, scritto da Bernard Friot e illustrato da Nicoletta Bertelle, racconta la storia di un anziano a cui piace dipingere, che incontra ad una mostra una bambina venuta da lontano. Lui vuole disegnare un fiore sognato qualche notte prima, lei desidera raccontare di più delle proprie origini. Una storia di apertura verso l’altro, che aiuta a comprendere la bellezza dell’incontro. E non è finita qui, perché i bambini hanno poi continuato a parlare del libro, come racconta la maestra Silvia Borello: “Abbiamo letto ai bambini di quinta il libro e abbiamo raccontato la nostra esperienza con l'illustratrice Nicoletta Bertelle, per poi fare un’attività insieme. Prossimamente verranno i bambini dell'altra classe quinta e incontreranno l'altro gruppo partecipante e tutti insieme leggeranno la storia e faranno un’altra attività insieme”. Un bel modo per far vivere la lettura con incanto e stupore.