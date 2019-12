Il comune di Busca ha dato la cittadinanza onoraria ai frati minori Cappuccini

Ieri mattina, domenica 1° dicembre, nella chiesa del convento il sindaco di Busca Marco Gallo ha consegnato nella mani di frate Ermanno Giraudo e frate Francesco Saglia la cittadinanza onoraria di Busca ai frati minori Cappuccini alla presenza del Padre provinciale fra’ Michele Mottura. “In segno di riconoscenza – recita, in sintesi, la motivazione della cittadinanza - e gratitudine per l’insegnamento e l’opera svolta per la comunità buschese attraverso i secoli fino ai giorni nostri”.

La decisione era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre scorso. La pratica è seguita dall'assessore Ezio Donadio. Alla cerimonia presenti anche l'assessora Lucia Rosso e la consigliera comunale Beatrice Sartore.