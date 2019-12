Nuovo allarme sulla Torino-Savona: chiusa e poi riaperta la tratta tra Altare e Savona

E’ rimasta chiusa per 10 minuti la A6 Savona-Torino, nella zona di Altare, tra le 13.50 e le 14 di oggi pomeriggio. Ancora una volta i sensori hanno messo in allarme la direzione della A6, costringendo alla chiusura del tratto interessato 8 giorni fa dal crollo del viadotto.

La situazione, che è comunque in evoluzione continua, è al momento sotto controllo e la carreggiata unnica sulla quale si viaggia da alcuni giorni, è stata riaperta. Con le precipitazioni delle ore scorse, ovviamente, il terreno si è ulteriormente intriso d’acqua e gli smottamenti di terreno sono all’ordine del giorno.

Ora c’è da augurarsi che il bel tempo possa farla da padrone nei prossimi giorni per consentire al terreno di assestarsi ed anche ai tecnici di poter intervenire sulla frana, in modo da evitare situazioni come quella di oggi.