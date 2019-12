Nuova proposta tra quelle offerte dal Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Alba, dove è in fase di organizzazione un corso di lingua russa dedicato a principianti.

L'attività prevede 20 lezioni, per un totale di 40 ore complessive. Il costo di iscrizione è previsto in 50 euro.



Per informazioni occorre telefonare alla segreteria del Cpia, in corso Coppino 40/F ad Alba, tel. 0173/35413.