Coldiretti Cuneo: i giovani imprenditori agricoli insieme per costruire traiettorie di futuro

Coldiretti Cuneo ha appena inaugurato una nuova serie di incontri con i giovani imprenditori agricoli dal tema “Costruiamo traiettorie di futuro”. Si tratta di momenti importanti di aggregazione e riflessione per ragionare insieme sul ruolo di un’Organizzazione di rappresentanza come Coldiretti e sull’impegno sindacale per costruire traiettorie di sviluppo e futuro essenziali alle nuove giovani aziende agricole e a chi le guida.

Agli incontri, dislocati sul territorio in modo da coinvolgere imprenditori da ogni angolo della Provincia, partecipa Roberto Moncalvo, Presidente regionale di Coldiretti nonché Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

"Fra scambi di opinioni e lanci di nuovi stimoli – spiega Coldiretti Cuneo – i giovani avranno modo di discutere delle sfide in agricoltura e rafforzeranno il senso di appartenenza ad un gruppo coeso che ha scelto di investire in un’agricoltura che ama il proprio territorio e chiede soluzioni concrete ai problemi burocratici e normativi che ostacolano o rallentano la crescita delle giovani aziende agricole.Secondo i più recenti dati della Camera di Commercio, in Provincia di Cuneo il 21,8% delle imprese giovanili opera in agricoltura, un dato in rapida crescita dal 2015. Il trend cuneese rispecchia quello nazionale, che vede l’Italia primeggiare in Europa per numero di giovani in agricoltura: una presenza record per l’ultimo quinquennio che ha rivoluzionato il lavoro in campagna con nuove idee e progettualità che giovano all’intera economia".

Di seguito gli appuntamenti in programma di Coldiretti Giovani Impresa:

- Martedì 3 dicembre presso l’Ufficio Coldiretti Fossano

- Martedì 3 dicembre presso l’Ufficio Coldiretti Saluzzo

- Martedì 3 dicembre presso l’Ufficio Coldiretti Cuneo

- Mercoledì 4 dicembre presso l’Ufficio Coldiretti Savigliano (per le Zone di Bra e Savigliano)

- Mercoledì 4 dicembre presso l’Ufficio Coldiretti Alba

- Giovedì 5 dicembre presso l’Ufficio Coldiretti Mondovì (per le Zone di Mondovì e Ceva)