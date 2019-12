15 stelle brillanti per 15 comuni: un dono e una realizzazione degli allievi Afp di Dronero e Verzuolo

Nella foto in alto: la consegna della stella "brillante" al sindaco di Dronero Livio Acchiardi.

15 stelle “brillanti” sono state donate ad altrettanti Comuni. Il progetto stelle "In comune” ha visto il suo momento clou, domenica 1 dicembre a Dronero, nell’ambito, della festa tradizionale di Sant’ Eligio il santo patrono dei lavoratori dei metalli, con la consegna, nella sala consiliare dei manufatti.

Saranno tra gli addobbi natalizi di 14 comuni della Val Maira, Dronero compreso , più Verzuolo.

Sono stati realizzati dalle classi prime dell’ AFP dei due Centri di Verzuolo e Dronero, che hanno messo in campo le loro competenze tecniche per realizzare e donare 1 stella alle municipalità del territorio, in occasione del Natale.

Un lavoro di sinergia tra i due centri: gli allievi di Verzuolo coinvolti nella realizzazione del disegno tecnico e di tutte le fasi della lavorazione (taglio, saldatura del metallo), quelli di Dronero nella realizzazione e cablatura del circuito elettrico.

Le classi coinvolte sono state affiancate dai docenti Alessio Meirone e Ivo Morello per la sede verzuolese e da Sergio Gianti per il centro dronerese.

Il nome del progetto “IN comune” – sottolinea il direttore generale Ingrid Brizio "vuole valorizzare da una parte i destinatari degli elaborati, che sono appunto i Comuni dei territorio e dall’altra la sinergia e la collaborazione dei due Centri AFP".