Coldiretti: grande successo per la Giornata del Ringraziamento a San Michele Mondovì (FOTO)

"La giornata - spiegano dall'associazione - è iniziata con la Santa Messa, caratterizzata dall'offerta dei doni dei prodotti agricoli, portati all'altare dai coltivatori locali. Dopo le celebrazioni, la benedizione dei mezzi agricoli".



Erano circa una cinquantina gli agricoltori presenti. "La festa è riuscita nel migliore dei modi - dichiara il sindaco, Domenico Michelotti -. La popolazione ha risposto bene: la sfilata dei trattori non è solo una tantum a cui assistere con curiosità, per il Ringraziamento. Vedere coltivatori, soprattutto giovani, impegnati tutto l'anno nell'agricoltura, anche nel nostro paese, è una costante che ci fa ben sperare. Non basta, però, il loro entusiasmo. È necessario che le nuove generazioni siano sostenute dagli enti, dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria, come la Coldiretti, per portare avanti l'attività, stando al passo con i tempi, sentendosi parte di un sistema economico in cui il settore primario non è solo attività imprenditoriale, ma anche rispetto e valorizzazione del territorio e delle sue risorse".



Non è la prima volta, per inciso, che il Comune sanmichelese e la Coldiretti portano avanti lo stesso obiettivo; l'anno scorso la zona di Mondovì e Ceva si era infatti fatta portavoce verso le istituzioni e si era dimostrata solidale agli agricoltori, ai boscaioli e agli abitanti della frazione San Paolo, quando il transito sul cavalcaferrovia era stato limitato ai 35 quintali, problematica ora risolta.