Impianti sportivi: al via interventi al Centro Sportivo Monregale e al campo da baseball

Manutenzione straordinaria e miglioramento dell’illuminazione del campo a undici in sintetico presso il Centro Sportivo Monregale di corso Francia e realizzazione di una struttura coperta per gli allenamenti invernali a servizio dell’impianto comunale di baseball.

Sono questi i due interventi di miglioramento degli impianti sportivi comunali per i quali la Giunta Comunale ha assegnato risorse economiche per un ammontare complessivo pari a circa 30 mila euro, avvalendosi di un contributo straordinario della Fondazione CRC, che per la manutenzione e la riqualificazione degli impianti comunali monregalesi ha stanziato, nel 2019, 20 mila euro, impegnandosi ad intervenire nell’esercizio 2020 con la stessa somma.

Ad occuparsi della realizzazione dei lavori saranno le società sportive stesse, alle quali, a seguito di rendicontazione, il Comune erogherà i contributi assegnati: 25.000 euro alla Monregale Calcio e 3.500 euro alla A.S.D. JFK Baseball Mondovì.

"Il dialogo e il proficuo rapporto di collaborazione avviato con le Associazioni sportive presenti sul territorio – dichiara l’assessore allo Sport, Luca Robaldo – ci ha permesso di raccogliere dalle società stesse che gestiscono gli impianti indicazioni sugli interventi più urgenti e più utili per le strutture e per i fruitori delle stesse. Diamo avvio ad un percorso che, negli anni a venire, interesserà altre aree e coinvolgerà altre associazioni. A questo scopo verranno stanziate anche ulteriori risorse per circa 35 mila euro da parte del Comune, che torna così a sostenere in questa forma importanti interventi sui plessi sportivi della Città".