L'assessore monregalese Erika Chiecchio nel cda dell'Agenzia della Mobilità Piemontese

Succede, nel ruolo, al sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni. "È davvero un onore rappresentare l'intera provincia in un consesso tanto importante e operativo. Dovrò studiare e impegnarmi, lo so. Sarà fondamentale confrontarmi fin da subito con il mio predecessore, l'amico Calderoni (che sostituisco in questo ruolo anche come presidente del Bacino Sud), con il fossanese ed ex assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, con il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, Federico Borgna, e con tutti gli altri amministratori della nostra amata 'Granda'".