Orari, tariffe, durata: come cambierà la funicolare di Mondovì?

La funicolare di Mondovì è il mezzo di trasporto più amato da residenti e visitatori. Un dato di fatto, incontrovertibile, confortato ogni anno dai numeri e dalle statistiche. Logico, dunque, che in quanto tale sia costantemente al centro delle elucubrazioni degli amministratori cittadini, desiderosi di migliorare ulteriormente il servizio offerto e soddisfare le esigenze di tutti.

In tempi non sospetti, a tal proposito, il capo di gabinetto del sindaco, Gabriele Campora, ha lanciato un sondaggio via social, sul gruppo Facebook "Sei di Mondovì se..." per raccogliere impressioni, pareri, suggerimenti. Per intavolare, insomma, un contraddittorio costruttivo con l'utenza.

"Orari più estesi" e "biglietto andata/ritorno" le tematiche più gettonate e riprese in queste ore da Stefano Tarolli, consigliere comunale di minoranza ("Mondovì a Colori"), nell'interrogazione depositata in municipio.

"La funicolare - si legge nel documento - è un'istituzione storico-simbolica della città di Mondovì, nonché un funzionale mezzo di trasporto che collega Breo con Piazza. L'attuale Amministrazione ha più volte dichiarato di voler puntare sul turismo quale importante volàno per il rilancio cittadino. Oggi il biglietto 'intero' adulto ('corsa semplice 60 minuti a terra') costa 1,30 euro e consente di usufruire del ritorno solo se lo stesso viene effettuato entro sessanta minuti".

Non solo: "La domenica e negli altri giorni festivi - tanto con riferimento all'orario invernale che a quello estivo - la prima corsa della funicolare è programmata alle 10.20. L'amministrazione Adriano aveva preannunciato, nel corso del 2019, una possibile rivoluzione del trasporto pubblico locale, che avrebbe potuto riverberarsi anche sul funzionamento della funicolare. Chiedo, pertanto, se sia stato studiato un nuovo sistema di trasporto pubblico locale che riguardi anche la funicolare e, in caso affermativo, quali proposte concrete (caratteristiche e costo del biglietto) il Comune di Mondovì intenda portare sul tavolo di confronto con 'Grandabus' con riferimento al biglietto della funicolare".

Infine, "domando all'amministrazione Adriano se intenda proporre l'anticipazione dell'orario di inizio di funzionamento della funicolare la domenica e nei giorni festivi". Le risposte perverranno nel prossimo Consiglio comunale.