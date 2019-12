Raccolta rifiuti: a Bra sacchetti distribuiti a oltre la metà delle 14 mila utenze cittadine

Procede speditamente la distribuzione a Bra delle nuove dotazioni di sacchetti per la raccolta rifiuti nel territorio comunale per l’anno 2020.

Nell’arco di un mese circa, infatti, gli appositi sacchi sono stati distribuiti a oltre la metà delle 14 mila utenze cittadine. Si tratta di 7.160 dotazioni distribuite presso l’Ecosportello, nella sua nuova sede di corso Monviso 5A, e di 140 consegnate in via sperimentale a domicilio per le grandi utenze commerciali.

Si ricorda però che il nuovo “sacco conforme”, di colore bianco con banda rossa, potrà essere utilizzato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati solamente a partire dal 1° gennaio del 2020. In caso di un utilizzo anticipato, infatti, i sacchetti non verranno ritirati dagli addetti.

Fino al 30 dicembre (per la zona B) e al 31 dicembre (per la zona A) prossimi si dovrà pertanto continuare ad esporre i sacchi arancione, che invece non potranno più essere utilizzati il prossimo anno e che nel mese di febbraio verranno raccolti nelle scuole di Bra nell’ambito di un progetto didattico che vedrà premiati gli istituti più virtuosi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ecosportello chiamando il numero 0172.201054, oppure mandando una mail all’indirizzo: ecosportello@strweb.biz.