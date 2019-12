Bra, grande festa per la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Grande festa per l’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Bra.

Domenica 1° dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa del Monastero di Santa Chiara è stata celebrata la Santa Messa in onore della Patrona “Virgo Fidelis” ed in ricordo di tutti i soci defunti. Molti i Carabinieri in congedo presenti con la loro bandiera, insieme a consorti, famigliari ed amici, che hanno preso parte al rito sacro, officiato dal cappellano don Giampaolo Del Santo.