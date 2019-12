Frabosa Sottana piange "Michelino" Basso, ex vicesindaco e amico di tutti

Mancheranno i suoi occhi color cielo, capaci di scrutare l'animo delle persone con discrezione non comune. Mancherà la sua folta barba bianca, sopra la quale svettava spesso un radioso sorriso, "da gigante buono". Mancheranno la sua presenza, la sua gentilezza, il suo carisma. Mancherà lui.

Sono ore di profondo cordoglio per Frabosa Sottana e per chiunque abbia conosciuto Michele Basso, meglio noto come "Michelino", scomparso all'età di 73 anni nella giornata di lunedì 2 dicembre.

Un lutto che segna una comunità intera; d'altro canto, Michelino ha speso una generosa porzione della sua esistenza al servizio degli altri e della sua terra, che tanto amava, almeno quanto il dialogo con le altre persone. Trovava sempre un argomento di conversazione, un modo per entrare in empatia con i suoi interlocutori, foss'anche una partita a carte, la cura del suo orto, la stagione dei funghi, le previsioni sulla quantità di neve che avrebbe caratterizzato l'inverno successivo o un'analisi dell'ultima partita del "suo" Torino.

Michele Basso aveva ricoperto anche l'incarico di vicesindaco di Frabosa Sottana negli anni Ottanta, con il ruolo di primo cittadino allora affidato al compianto Ugo Bovolo.

Lascia la consorte Lucia, i figli Marilena, Adriano, Arnaldo, Enrica, Claudio, Renata, Ilario e la sorella Luigina.

Alle 20.30 di oggi, martedì 3 dicembre, sarà recitato il Santo Rosario presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio, la stessa che, alle 10 di domani, mercoledì 4, ospiterà i funerali e l'ultimo saluto a Michelino, l'amico di tutti.