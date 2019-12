A Lingotto Fiere di Torino con IOLAVORO tornano anche i “Campionati dei Mestieri”. Appuntamento il 4 e 5 dicembre

IOLAVORO è una manifestazione dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nata nel 2005 con l’obiettivo di reclutare personale per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, si è affermata negli anni come esperienza di successo, diventando da un lato un’importante occasione per sostenere e favorire giovani e meno giovani nell’ingresso/reingresso nel mercato del lavoro, sia in ambito nazionale che internazionale, e valorizzare la rete dei servizi per l’impiego pubblici e privati; dall’altro una valida opportunità in più per le imprese, per presentare le proprie vacancies e incontrare e selezionare più candidati in poco tempo. Forte del successo di 22 edizioni principali a Torino e di 30 edizioni locali realizzate su tutto il territorio regionale, IOLAVORO può definirsi la più grande job fair italiana.

Alla 23ma edizione partecipano oltre 100 aziende con 7500 offerte di lavoro in tutti i settori. Previsti inoltre decine di incontri, workshop, seminari, laboratori tematici. Oltre il 70% dei partecipanti alla manifestazione negli anni passati ha valutato IOLAVORO come un evento efficace per reclutare personale o trovare un percorso professionale e/o formativo. I dati dei follow up occupazionale realizzati a pochi mesi di distanza dagli eventi, evidenziano che in media il 25% dei partecipanti trova lavoro grazie ai servizi organizzati dalla job fair torinese.

Dal 2014 nell’ambito di IOLAVORO si svolgono anche i Campionati dei Mestieri WorldSkills, giunti alla quarta edizione, dove più di 55 giovani talenti di età compresa tra 16 e 22 anni si sfideranno in 9 mestieri: cameriere, cuoco, pasticciere, hotel receptionist, sarto, falegname, muratore, grafico e meccanico d'auto, per conquistare il titolo di campione regionale e la qualificazione ai Campionati Nazionali WorldSkills Italy di Bolzano e ai Campionati Europei EuroSkills di Graz (Austria) nel 2020.

Gli studenti di tutte le scuole e agenzie formative piemontesi e i loro docenti sono invitati a fare il tifo e a partecipare al “Tour dei Mestieri” per orientarsi nella scelta formativa e professionale, con il supporto di 30 Istituti Scolastici, Agenzie Formative e il sistema ITS della Regione Piemonte per i percorsi formativi professionalizzanti post diploma.

WorldSkills International è un’organizzazione internazionale cui aderiscono 82 nazioni e regioni del mondo, nata nel 1950 con l’obiettivo di promuovere la formazione professionale e l’istruzione nei settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi alla persona e permettere ai giovani tra i diciassette e i ventidue anni di età di confrontarsi in competizioni locali, nazionali e internazionali in oltre sessanta mestieri. Dal 2014 la Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, ha aderito a WorldSkills condividendone scopi e finalità e organizzando i Campionati regionali piemontesi arrivati oggi alla quarta edizione.

Ecco il programma di mercoledì 4 dicembre:

ore 10:30 -11:30 Teatro dei Mestieri

Inaugurazione IOLAVORO e Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte 2019

Introduce Claudio Spadon, Direttore Agenzia Piemonte Lavoro

Saluti del Presidente della Regione Piemonte - Alberto Cirio

Saluti del Presidente del Comitato Promotore WorldSkills Piemonte - on. Claudia Porchietto

Presentazione evento - Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte

Presentazione WorldSkills International - Stefan Praschl – Board Member

WorldSkills Competitions

ore 10:30-12:30 Sala Avorio

“Assessment Center per Operatori telefonici in-out bound”

ore 11:00 – 12:00 Sala Arancio

“Mercato del lavoro: competenze e profili professionali più richiesti”

A cura di Catia Pernigotto, ANPAL Servizi spa

ore 11:00 -12:00 Sala Verde

“Il lavoro occasionale”

A cura di Vincenzo Fragomeni, INPS Direzione Regionale Piemonte

ore11:00-11:30 Sala EURES

“Ricerca attiva del lavoro in Europa”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

A cura del servizio Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti e Centro per

l'impiego di Torino sud, Agenzia Piemonte Lavoro

RISERVATO ai preselezionati dal Centro per l’impiego

ore 11:30-12:00 Sala EURES

“YFEJ – Your First Eures Job and Reactivate”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 12:00-12:30 Sala EURES

“Living and Working in Germany”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 14:00-15:00 Sala Verde

“Orientarsi al lavoro quando si è giovani: Garanzia Giovani Progetto NET”

A cura di Casa del Lavoro

ore 15:00 -17:00 Teatro dei Mestieri

“Orientare attraverso il gioco: esplorare le professioni con nuovi strumenti".

A cura di Obiettivo Orientamento Piemonte, Regione Piemonte

RISERVATO insegnanti scuole primarie e secondarie di 1° grado

14:30 – 15:00 Sala EURES

“Living and Working in Sweden”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

15:00-15:30 Sala EURES

“Living and Working in Spain”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

15:30-16:00 Sala EURES

Presentazione azienda “Multinational Company Concentrix”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

ISTITUZIONI, ENTI E SERVIZI PRESENTI

AGENZIA PIEMONTE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO SOS Curriculum Offerte di lavoro e tirocini Orientamento al lavoro

Servizi alle imprese Collocamento mirato L.68/99 – IOLAVORO-H Reddito di Cittadinanza Alte professionalità e Grandi Reclutamenti EURES European Employment Services (Piemonte, Francia, Germania, Svezia, Spagna)

PÔLE EMPLOI REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES Servizi pubblici per l’impiego francesi

REGIONE PIEMONTE Mip - Mettersi in proprio Obiettivo Orientamento Piemonte ITS - Istituti tecnici superiori Regione Piemonte Garanzia Giovani Piemonte

ANPAL SERVIZI-Agenzia nazionale delle politiche attive INPS DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE CITTÀ DI TORINO-InformaLavoro, InformaGiovani, Centro Lavoro

ALISEO LIGURIA-Agenzia per l’orientamento della Regione Liguria AGENZIE FORMATIVE E ISTITUTI SCOLASTICI

Agenzia Formativa Casa di carità arti e mestieri Agenzia Formativa II.RR. Salotto e Fiorito di Rivoli (TO) Associazione Scuole tecniche San Carlo di Torino Agenzia Formativa CRIS di Orbassano (TO) Ciofs fp Piemonte Consorzio FAP di Torino Consorzio P.R.E. di Torino Cnos-fap Piemonte Engim Piemonte Fondazioni ITS Piemonte Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Giolitti di Torino Istituto di Istruzione Superiore Giolitti Bellisario di Mondovì Scuola edile Formazione Sicurezza e Costruzioni FSC di Torino ITS Istituti tecnici superiori Regione Piemonte ITS Aerospazio e Meccatronica ITS Agroalimentare ITS Biotecnologie e Nuove scienze della vita ITS Energia ITS ICT tecnologie dell’informazione e della comunicazione ITS Tessile, Abbigliamento e Moda ITS Turismo e attività culturali We4Job: ITIS “G.B. Pinanifarina” Moncalieri (TO) IIS “G. Natta” Rivoli (TO) IIS “J.C. Maxwell” Nichelino (TO) ITI “G. Omar” Novara (NO) IIS “L. Cobianchi” Verbania (VCO) IIS “V. Lancia” Borgosesia (VC)

AZIENDE PARTECIPANTI ALLA RICERCA DI PERSONALE E PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI Elenco completo su www.iolavoro.org

CAMPIONATI DEI MESTIERI WORLDSKILLS PIEMONTE Tutte le info su www.worldskillspiemonte.it

IOLAVORO e WorldSkills sono iniziative organizzate da Agenzia Piemonte Lavoro con il sostegno della Regione Piemonte e del Fondo sociale europeo.