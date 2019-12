Banca, il lavoro di domani protagonista oggi con Beppe Ghisolfi

Il lavoro nella banca di domani spiegato oggi dal banchiere scrittore Beppe Ghisolfi in missione ad Avellino come docente di eccezione per il centro studi Guido Dorso su invito del suo presidente e alto manager pubblico del Governo italiano Professor Luigi Fiorentino.

Ghisolfi, che torna ad Avellino dopo il successo delle precedenti edizioni - debuttando quest'anno come presidente e fondatore della neonata Accademia di educazione finanziaria - a conclusione della propria lezione si è soffermato con gli studenti rispondendo ai loro vari quesiti e firmando dediche a ciascuno di essi sulle copie dei manuali e dell'edizione Aragno del lessico finanziario.