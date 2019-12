Uno degli ostacoli più grandi quando s’impara una nuova lingua, come l’inglese, è parlare. Riuscire a conversare in inglese fluentemente può metterti in difficoltà, soprattutto se non l’hai mai fatti, e se vivi nel terrore di sbagliare a esprimere i tuoi concetti e le tue idee.

Spesso quando si studia inglese a scuola ci si concentra sulla grammatica, gli esercizi scritti, test ecc…Si lascia molto poco spazio invece alla “conversation”, ossia alla conversazione in lingua.

Purtroppo, poi, nel mondo del lavoro o se ci si trasferisce all’estero ciò che ci serve non è fondamentalmente la grammatica, ma bisogna saper parlare in inglese!

Ma come riuscire a parlare inglese senza alcuno sforzo? Quali sono le migliori tecniche per imparare a parlare inglese?

Questa che segue è una guida introduttiva; sicuramente, il miglior metodo per parlare imparare l’inglese velocemente è quello di Efficacemente.com, che riesce a sintetizzare in un solo articolo il miglior metodo per imparare questa nuova lingua senza studiare!

1-Imparare a parlare in inglese ascoltando

Gli esperti nel campo della linguistica confermano che il nostro cervello è in grado di assimilare al meglio le lingue attraverso l’ascolto, quindi mediante l’apprendimento inconscio.

Infatti, se ci soffermiamo un attimo a pensare, quando siamo bambini impariamo a parlare ascoltando i suoni e le parole che dicono gli adulti intorno a noi.

Lo stesso vale per l’inglese. Per riuscire a imparare a parlarlo è necessario ascoltare. L’ascolto ci aiuta nel tempo a capire le espressioni, le parole e i concetti espressi e ci dà anche la possibilità di carpire più facilmente la pronuncia delle parole.

Quindi come imparare a parlare inglese ascoltando? Semplice devi solo:

Guardare programmi televisivi in lingua inglese (scegli i canali britannici come la BBC )

Ascoltare la radio in inglese

Guarda video su YouTube di inglesi madrelingua

Ascoltando almeno tre o quattro ore al giorno trasmissioni in inglese, riuscirai a impararlo meglio e soprattutto a conversare con altre persone senza troppa difficoltà.

2- Impara intere espressioni per conversare meglio

Una delle cose interessanti della lingua inglese è la possibilità d’imparare espressioni con un determinato significato che ti possono aiutare moltissimo nel parlato.

Infatti, devi sapere che molte parole inglesi combinate con altre possono assumere uno specifico significato. Ti faccio un esempio: “Have a good” può essere combinato con tantissime parole e assumere significati differenti: Have a good day (Buona giornata); Have a good weekend (Passa un buon weekend); Have a good time (divertiti); Have a good luck (Buona fortuna); Have a good lunch (Buon pranzo).

Questo è solo un esempio di come imparando delle espressioni combinate si è in grado di dire più cose e soprattutto si riesce a parlare meglio. Perché è più semplice, secondo i linguisti, ricordare delle intere frasi, piuttosto che dover andare ogni volta che si conversa in lingua inglese a creare una frase da zero.

3-Come continuare a parlare quando non ti ricordi una parola

Quando si deve parlare in inglese una delle cose che ci può bloccare maggiormente è: non ricordarci una o più parole.

Se non ti ricordi una parola, la prima cosa che ti travolge è il panico! Così inizia a ciancicare, balbettare e alla fine chiudi la conversazione perché ti sei bloccato e non sai più come andare avanti!

In realtà c’è un trucchetto molto semplice che puoi utilizzare in questi casi ossia: descrivere il significato di ciò che vuoi dire.

Ad esempio, stai lavorando e non ti viene in mente come si dice fascicolo, puoi usare un sinonimo o chiamarlo semplicemente “document”.

Insomma, trova qualche sinonimo che ti faccia comunque comprendere dall’altro e vai sempre avanti anche se non ricordi una parola.

4-Pensa direttamente in inglese

Un errore che facciamo un po’ tutti quando cerchiamo di parlare in inglese è pensare in italiano. Pensare in italiano e poi tradurre in inglese è un errore.

Quando pensi in italiano e traduci in inglese prima di tutto fai uno sforzo inutile e ci metti più tempo a formulare una frase, secondo, rischi di tradurre male proprio perché pensi in italiano.

Per riuscire a eliminare questa brutta abitudine, ti consiglio d’iniziare a pensare in lingua inglese. Anche quando sei da solo, prova a descrivere ad alta voce la stanza in cui ti trovi, o ad avere una conversazione con qualcuno. Mentre parli devi sforzarti di pensare a ciò che c’è intorno a te con il suo nome in inglese.

Con un po’ di esercizio ti potrai liberare di questa impostazione mentale sbagliata, e fidati se riuscirai a pensare in inglese sarai in grado di parlare più fluentemente.

5-Esercitati a parlare in inglese

Come puoi parlare bene in inglese se non ti sei mai esercitato a dialogare ad alta voce? Forse è proprio questo che ti blocca! Non riesci a parlare in inglese senza sforzo perché hai paura di sbagliare e non ti sei mai cimentato in una discussione in questa lingua.

O magari hai semplicemente studiato sempre a bassa voce, mantenendo tutto nella tua mente, o non hai trovato nessuno con il quale esercitarti?

Qualunque sia il motivo se vuoi imparare a parlare in inglese senza sforzo devi costringerti a esprimerti in questa lingua.

La cosa migliore sarebbe andare all’estero (ad esempio, se sei uno studente puoi fare l'Erasmus ), in un paese anglofono, e vivere qualche mese in un’ambiente in cui l’unico modo che hai per farti comprendere è imparare a parlare in inglese.

Ma dato che non tutti abbiamo tempo o risorse per intraprendere un viaggio all’estero, ci sono situazioni sicuramente più abbordabili.

Quindi per imparare a parlare in inglese devi:

Leggere i testi in inglese ad alta voce Parla con te stesso in inglese a voce alta, ad esempio descrivi ciò che vedi intorno a te, o un argomento che ti piace. Insomma, non avere paura di sembrare “folle”. Anche parlando da soli in inglese ad alta voce si migliorano le proprie capacità di dialogo. Iscriviti a una video chat internazionale e conversa con le persone in inglese. Online ci sono tante chat in cui oltre a scrivere puoi parlare in lingua inglese e conoscere nuove persone. Conosci qualcuno che parla bene inglese? O ancora meglio una persona madrelingua? Esercitati a parlare in inglese con lei, in questo modo affinerai in tempi brevi la tua capacità di intrattenere una discussione in questa lingua.

Ora che conosci tutte queste tecniche, non devi fare altro che metterti alla prova e iniziare a parlare inglese fluentemente.