“1929 – 2019. 90 anni di studi per la Granda”: incontro a Cuneo

Sabato 7 dicembre a partire dalle 10 presso la Sala Consiliare del Comune di Cuneo (Via Roma 28) professori e studiosi ripercorreranno novant’anni di studi sulla storia della provincia di Cuneo. Nel pomeriggio (h. 15.30 presso il Salone d’onore della Biblioteca Civica – Via Cacciatori delle Alpi 9) sarà presentato al pubblico il secondo Volume “40 anni per la Granda. Il Monregalese e il Cebano” curato da Giovanni Coccoluto. Infine, durante tutto il pomeriggio, nell’atrio della Biblioteca Civica saranno disponibili ad un prezzo simbolico le pubblicazioni più antiche e prestigiose della Società.

Nell’ambito delle celebrazioni per i novant’anni dalla sua costituzione, la Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo promuove una giornata di confronto e approfondimento.

Il primo appuntamento è alle 10 presso la Sala Consiliare del Comune di Cuneo con il Congresso “1929 – 2019. 90 anni di studi per la Granda”. I lavori, moderati dal giornalista Piero Dadone, verteranno su alcune tematiche considerate centrali per gli studi sulla provincia di Cuneo. Rinaldo Comba e Grado Giovanni Merlo approfondiranno la nascita, la storia, i protagonisti e i principali studi condotti dalla Società. A seguire, gli interventi di Luisa Clotilde Gentile, Alessandro Crosetti e Pierangelo Gentile, rispettivamente dal titolo “Araldica nella Granda”, “La società e le edizioni statutarie” e “Risorgimento cuneese”. Infine, Emanuele Forzinetti presenterà il “Bollettino dei 90 anni: Indici e regesti”.





Nel pomeriggio, alle h. 15.30 presso il Salone d’onore della Biblioteca Civica di Cuneo, Giovanni Coccoluto presenterà il secondo Volume “40 anni per la Granda”. Dopo “Cuneo e dintorni” in questa seconda prestigiosa pubblicazione l’autore ripercorrerà gli studi condotti sul territorio monregalese e cebano. Infine, durante tutto il pomeriggio nell’atrio della Biblioteca civica saranno distribuiti ad un prezzo simbolico le pubblicazioni più antiche e prestigiose della Società.





“Dopo le presentazioni del Bollettino dedicato a Francesco Franco alla GAM di Torino e del primo Volume di Giovanni Coccoluto “40 anni per la Granda” – afferma il Presidente Rinaldo Comba - proseguono le iniziative che la Società ha voluto promuovere per celebrare i novant’anni dalla sua costituzione. La giornata del 7 dicembre costituisce un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle ricerche condotte negli ultimi anni e sui futuri temi di ricerca”.





Per informazioni:

Società per gli Studi Storici di Cuneo

Via Cacciatori delle Alpi, n. 9, Cuneo