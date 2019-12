“Gianni Bui, una pittura tutta di testa”: mostra all'Art Gallery La Luna di Borgo San Dalmazzo

L'Art Gallery La Luna di Borgo San Dalmazzo ospita la mostra “Gianni Bui, una pittura tutta di testa”. Saranno esposte una ventina di opere dell'ex calciatore e allenatore, cresciuto nelle giovanili della Lazio. Bui esordì in serie C nel Napoli, poi indossò le maglie di Torino, Milan e Varese. Da allenatore ha guidato prevalentemente formazioni delle serie minori, affacciandosi in due sole occasioni in Serie B con Genoa nel 1979 e Venezia nel 1994.

Come spiega Franco Carena, dell'Art Gallery La Luna: “Gianni Bui dipingeva già dagli anni '70 poi incrementò la produzione negli ultimi anni, dopo la pensione. Sembra che già al Milan con il collega svedese Nils Erik Liedholm già parlasse di arte. Autodidatta, con una sensibilità spiccata per l'arte, nelle sue opere usa il colore nel modo giusto. Anche lui ha fatto un percorso partendo dalla figurazione impressionista o espressionista, per arrivare a produzioni informali”.

La mostra si inaugura sabato 7 dicembre alle 10.30 con l'attore cuneese Luca Occelli che leggerà testi dei personaggi granata. Ospite d'onore l'ex del Toro Paolo Pulici, molto legato a Gianni Bui. L'esposizione sarà visitabile fino al 28 dicembre. Orari di apertura al pubblico: sabato mattina dalle 10.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Domenica dalle 10.30 alle 12.30

Per l'occasione sarà riallestita e riassemblata la mostra “Toro per uomini, Uomini da toro”, prorogata fino al 28 dicembre.