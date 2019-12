Gli Improvvisati in scena a Cervere con "Si fa per dire"

Sabato 7 dicembre alle ore 21 alla Bocciofila Cerverese APS di via IV Novembre a Cervere, la compagnia teatrale “Gli Improvvisati” di Grinzano presenta “Si fa per dire”, commedia in 3 atti di Stefano Palmucci, regia, suoni e scenografia di Roberto Mandola, Alessandra Faggin e Mary Giacchino.

Calcheranno le scene Luigi Mondino, nei panni di Giacu; Silvana Davicco, Tina; Anna Bergesio, Vanda; Massimo Castelli, Stefano; Armando Ion, Filippo; Noemi Cornaglia, Sara; Mario Sacco, Meco; Graziella Bertola, Anestesia; Loredana Milano, Activia.