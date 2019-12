Roburent si prepara al Natale: ecco il progetto "collettivo" di addobbi

Il Natale rappresenta un richiamo collettivo che anima i paesi e ne trasforma l’atmosfera per un breve periodo ed è per questo che il Comune di Roburent, in collaborazione con le attività e le associazioni del territorio, ha dato il via ad un progetto collettivo di addobbi di Natale.

Il Comune ha donato alle attività aderenti gli alberi di abete, il sacco di iuta per contenerli e, ove possibile, l’approvvigionamento dell’energia elettrica. Gli aderenti all’iniziativa hanno acquistato una catena luminosa del medesimo colore per ogni albero - grazie alla Proloco Cardini che si è offerta di provvedere all’acquisto cumulativo - e provvederanno ad addobbarlo a loro gusto con il colore oro, scelto quale tema per il Natale 2019.

Al termine delle festività, in collaborazione con un esperto vivaista si organizzerà una giornata verde per mettere a dimora gli alberi. Nel caso in cui non dovessero esserci le condizioni climatiche gli alberi verranno recuperati da un vivaio che ne curerà la sopravvivenza.

Ogni albero è numerato ed è possibile “adottarlo”, con l’obbligo di piantarlo a terra dopo le feste natalizie, facendo semplice richiesta presso l’ufficio turistico di Sangiacomo che provvederà ad informare l’amministrazione Comunale. Gli alberi verranno accesi contemporaneamente il giorno 7 dicembre alle ore 18.

Le attività e il Consorzio Idrico San Giacomo hanno ulteriormente ravvivato l’offerta natalizia allestendo la Casa di Babbo Natale all’interno dei giardinetti di San Giacomo. A partire dal 7 dicembre i bambini potranno ritirare presso i negozi del paese una matita e scrivere la loro letterina da consegnare direttamente nelle mani di Babbo Natale, nella sua nuova casetta.

L’amministrazione esprime gratitudine a tutte le attività, associazioni e famiglie che con le loro case e le loro vetrine addobbate a festa contribuiranno a rendere magico il nostro Natale.