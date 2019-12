Saluzzo, “La somma di due", secondo spettacolo del cartellone teatrale della Fondazione Piemonte dal Vivo

Ha debuttato con l’alto gradimento del pubblico il cartellone teatrale al Magda Olivero (in via Palo di città) realizzato quest’anno con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Pienone, risate e consensi per il primo spettacolo in programma “Alle cinque da me” ( martedì 19 novembre ) pièce di Pierre Chesnot che ha visto applauditi protagonisti Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero.

Giovedì 5 dicembre alle 21 la rassegna continua con “La somma di due” liberamente tratto da “Sorelle” di Lidia Ravera; adattamento e progetto scenico di Marina Massironi e Nicoletta Fabbri, regia di Elisabetta Ratti.

La storia ruota intorno a due sorelle adolescenti, Angelica e Carlotta che vengono separate dal divorzio dei genitori. Una con la madre, l’altra con il padre in un’altra città. Si mancano, si accusano, si scrivono, si rincorrono per non perdersi. "Perché le sorelle sono quelle che ti aiutano a misurare la strada, a comunicare con il resto del mondo in momenti di apparente o reale difficoltà, sono un complice o un ostacolo da spianare per diventare quello che sei, sono quel folletto che ti riprende quando sei smarrito, quel demone che implacabile ti spinge a fare i conti con te stesso e la vita".

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro. E' possibile prenotare l’abbonamento o il biglietto inviando una mail a: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it