Un'avventura tra alpinismo e bici nel Ladakh in India: il racconto di Sebastiano Audisio a Sant'Anna di Valdieri

Sebastiano Audisio, maestro di sci, accompagnatore ciclo turistico, alpinista ed esploratore, sabato 7 dicembre, alle ore 17.30, sarà ospite della rassegna Appuntamenti sotto l'Asta, a Sant'Anna di Valdieri (La Casaalpina). Nella serata Audisio presenterà una doppia avventura di alpinismo e di bicicletta tra le montagne e i grandi spazi del Ladakh in India.

Dopo aver scalato il Kong Kumdam 2 di 7004 metri, in sella alla sua mountain bike, l’alpinista della Valle Stura, ha esplorato in bicicletta la regione percorrendo 1250 km e superando l’impegnativo Passo di Kardungh La a 5600 metri.

Il viaggio spettacolare, intenso, unico è stato riconosciuto dalla menzione speciale impresa sportiva 2009 al Premio Chatwin – Festival internazionale del viaggio e dei reportage.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma sabato 14 dicembre, alle 17.30, con Bruno Rosano. Titolo della serata è Charamaio in Val Maira (nevica in Val Maira) nella quale si parlerà di scialpinismo e di esperienze di vita dello sciatore autore di guide e carte topografiche specializzate.

La rassegna è un’iniziativa della comunità di Sant’Anna di Valdieri con la collaborazione delle Aree protette Alpi Marittime e dell’Ecomuseo della Segale.

