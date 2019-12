Visita del Governatore del Distretto 108 Ia3, Erminio Ribet e festa della “Charter”

Il Presidente del Lions Club Carrù-Dogliani, Carla Blengio, (che ricopre anche l’incarico di officer distrettuale) ha spiegato le attività programmate nel corso dell’Anno lionistico, iniziato a settembre: «Caro Governatore - ha detto accogliendolo - siamo onorati di averti con noi, anche perchè questa sera festeggiamo la nostra “Charter Night”, la XVII. Sin dalla nascita, il Club è improntato sui valori dell’amicizia e della condivisione ed anche in questo mio anno di presidenza cercherò di proseguire le iniziative intraprese dai miei predecessori, sia a livello distrettuale che locale, in un’ottica di continuità con i risultati raggiunti sinora. Ci siamo impegnati nei services distrettuali e abbiamo organizzato un Convegno, sulla prevenzione visiva “Per non perdere (un) senso. Conosco, prevengo, riabilito”. Inoltre proprio per l’ambiente parteciperemo al Progetto “Service ambiente, natura e territorio: camminata alla scoperta del territorio e della natura” e al service, “INTERconNETiamoci....ma con la testa”. Inoltre abbiamo sostenuto il “Progetto di risistemazione e ampliamento dell’orto scolastico” dei bimbi della Scuola Primaria di Dogliani e siamo sempre attivi per la raccolta fondi e donazioni per il LCIF, per il libro parlato e per i cani guida».

Nel suo intervento il Governatore Erminio Ribet ha ribadito il messaggio del Presidente internazionale, il coreano Jung-Yul Chol: «Valorizzare le diversità, perchè diventino un punto di forza. E ancora: sostenere l’ingresso di donne e giovani nei Club. Con due raccomandazioni: cercare di essere uniti, per meglio così realizzare i services e lavorare in rete con le altre Associazioni, per individuare le vere emergenze e affrontarle insieme».