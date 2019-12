Cuneo: via al seminario dell'ASL Cn1 su sicurezza alimentare e comunicazione

“La Sicurezza degli Alimenti e la Comunicazione al Consumatore nell’ASL CN1” è il tema del convegno (edizione 2019) che si terrà venerdì 6 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12 a Cuneo, presso la sala riunioni (piano seminterrato) dell’Asl in via Carlo Boggio 12.

“Il seminario rappresenta un’importante occasione di confronto tra gli Enti e le Istituzioni coinvolte in attività di controllo, associazioni di categoria, consumatori e rappresentanti di imprese private”, spiega Mauro Negro, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl CN1. Che aggiunge: “La ricerca di un’indispensabile comunicazione tra i principali soggetti istituzionali e privati interessati alla sicurezza alimentare e il consumatore finale, rappresenta l’elemento di continuità di questi seminari, che hanno cadenza annuale, per ottenere, si spera, quella crescita culturale collettiva che consenta ad ogni attore di contribuire al raggiungimento del comune obiettivo, a garanzia della filiera dal campo alla tavola”.

Ogni anno nel seminario sono affrontati temi di attualità o criticità particolari, per fare il punto sulla situazione specifica presa in esame, per anticipare o gestire con migliore efficacia situazioni di urgenza/emergenza.

Il programma:

- 9:30 presentazione e obiettivi del Seminario(Mauro Negro – Direttore Dip.to di Prevenzione ASL CN1);

- 9:45 OneHealth e Regolamento CE 625/2017: Aspetti innovativi e nuove direttrici per Controllo Ufficiale e Salute Pubblica (Gianfranco Corgiat Loia – Responsabile Settore Prevenzione e Veterinaria Regione Piemonte);

- 10:15 Stili di vita, alimentazione e salute (M. Caputo Responsabile S.S.D. Promozione della SaluteASL CN1);

- 10:30 Tavola rotonda: Insieme per la Sicurezza Alimentare (interventi Area di Sicurezza Alimentare – Dipartimento di Prevenzione A.S.L. CN1, Organi di Controllo, Associazioni Categoria, Consulenti, Associazioni Consumatori, Organi di Stampa);

- 11:30 Discussione Alle 12.00 è prevista la consegna di due borse di studio in memoria del Dott. Andreino Ponzo.