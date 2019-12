Pian Munè di Paesana: sabato inizia la stagione dello sci. Sciano a 5 euro i residenti nei comuni dell’Unione del Monviso

Una stagione sciistica che rimarrà nella storia fin dall’inizio: avere tutta la stazione perfettamente innevata all’Immacolata è davvero un regalo. Comincia così la stagione sciistica 2019/2020 a Pian Munè di Paesana dove il primo giorno di apertura di tutte le piste è fissato per sabato 7 dicembre

Le aperture di dicembre avranno luogo il 7 e l’8, il 14 e il 15 e poi tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, Dal 6 gennaio si parte con le classiche aperture dal venerdì al lunedì compresi,

Per quanto riguarda i rifugi, quello a valle a fianco del piazzale rimarrà aperto tutti i giorni da giovedì 5 dicembre fino a Pasquetta, mentre quello in quota rispetterà le aperture delle piste e degli impianti.

I mezzi battipista sono al lavoro da diverse settimane per preparare al meglio le piste e fervono gli ultimi preparativi per la super inaugurazione di questo sabato, con skipass sabato e domenica adulti 20 euro. Le famiglie, registrandosi on line sul sito skipass.pianmune.it potranno usufruire della scontistica dedicata con lo skipass a 15 euro per mamma e papà, a 10 euro per i figli (nati fino al 2005) e gratuito per i nati dal 2014 in poi.

Domenica inoltre, i residenti nei comuni dell’Unione Montana del Monviso, vale a dire i comuni di Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Sanfront, Martiniana Po, Envie, Pagno, Brondello potranno sciare con uno skipass a 5 euro (+ 2 euro per la card personale e nominativa): sarà sufficiente presentare il documento d’identità. L’ennesimo gesto d’affetto della stazione nei confronti del territorio e di chi lo vive.

Tutte le tariffe sono consultabili sul sito pianmune.it alla pagina stazione sciistica

Sabato sera anche la prima cena in baita con salita in quota a bordo del gatto delle nevi, al costo di 35 euro

Per tutte le info è possibile anche scrivere su whatsapp al numero 328.6925406.